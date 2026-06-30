Delta Q apresenta o seu primeiro Iced Coffee: Melancia & Manjericão

Delta Q assinala a chegada do verão com o lançamento de uma nova edição limitada – Delta Q Melancia & Manjericão – para todos os que apreciam novas experiências refrescantes com café, especialmente, nos meses mais quentes. Pensada para ser preparada com gelo, a nova referência combina café com notas frutadas e aromáticas, posicionando-se como uma alternativa refrescante e diferenciadora no portefólio da marca.

Através deste lançamento, a marca reforça a sua aposta na inovação e responde à crescente procura por experiências de café para consumo a frio, alargando os momentos de consumo, com um excelente aliado para os dias de calor.

Delta Q Melancia & Manjericão é um blend inesperado, com uma vibe de Verão, que combina a intensidade do café com notas inspiradas em ingredientes tipicamente associados ao verão português: a doçura da melancia e a frescura do manjericão, e convida a uma nova experiência sensorial verdadeiramente irresistível — um café leve e refrescante, fácil de preparar, perfeito para servir com gelo.

A melancia confere a leveza e a frescura característica destes dias, enquanto o manjericão acrescenta uma dimensão aromática distintiva que remete para os aromas mediterrânicos. Um blend surpreendente e memorável, que dá origem a um novo ritual de consumo, perfeito para esta estação.

Com a inovação na sua génese e atenta às tendências de consumo atuais, aproximando-se de um público mais jovem, Delta Q apresenta uma proposta diferenciadora no sistema de café em cápsulas, trazendo novos momentos de consumo a todos os que procuram novas experiências, cafés aromatizados e de consumo a frio, e promete conquistar os apaixonados por iced coffees.

“Através desta inovação queremos convidar os consumidores a descobrir uma nova forma de beber café: mais leve, refrescante e alinhada com os momentos de consumo de verão. O café não tem de ser consumido sempre da mesma forma e esta edição limitada posiciona o café além do seu território tradicional. É um café para ser consumido a frio, com uma combinação de sabores refrescantes e sem abdicar da qualidade e da experiência que distinguem a Delta Q. Com esta inovação reforçamos a relevância da marca junto de novos consumidores e em linha com as tendências de consumo, complementando a nossa gama e o papel central que o café continua a ter no dia a dia dos portugueses”, afirma Mónica Oliveira, Diretora de Marketing e Comunicação de Cafés do Grupo Nabeiro.

Delta Q Melancia & Manjericão já está disponível em formato tubo de 10 unidades, nos pontos de venda habituais e em Delta House, com um PVPR de 5,49€.

Lançamento Campanha Multimeios

Para assinalar a chegada do primeiro iced coffee da marca, a Delta Q lança uma campanha multimeios que apela à experimentação de uma nova forma de beber café. Presente em digital, exterior e ponto de venda.

Com um universo visual fresco inspirado nas cores características do verão e nos ingredientes que caracterizam esta bebida, a campanha destaca o carácter surpreendente do novo Delta Q Melancia & Manjericão e reforça o posicionamento da Delta Q como marca inovadora.

A ativação estende-se também na estrutura itinerante Delta House on Tour, marcando presença nos festivais de música em Lisboa e Porto, onde os visitantes terão a oportunidade de experimentar, em primeira mão, esta novidade da marca.

Sobre a Delta Q

A Delta Q nasce da capacidade de desenvolvimento e inovação do grupo Nabeiro - Delta Cafés, e assume-se, desde o início, como especialista de café em cápsulas. Desde 2007, que cria experiências sensoriais para estar cada vez mais presente no dia-a-dia dos seus consumidores.

Qualidade, simplicidade, partilha e inovação são os valores que traduzem a essência da Delta Q. É com base nestes que a marca se expressa em todos os momentos e espera proporcionar experiências sensoriais únicas a todos os consumidores.

A assinatura de marca “O Expresso feito com perfeição” reflete o conhecimento de Delta Q, e o cuidado e atenção ao detalhe para oferecer todos os dias o expresso feito com perfeição, combinando conhecimento e a paixão pelo saber que vai desde o Culto da Origem, à Ciência da Torra e à Arte do Blend, com a Essência da Extração, a tecnologia e o design que permitem encapsular e extrair o melhor expresso.

Para proporcionar aos consumidores uma nova forma de desfrutar de um café expresso excecional, Delta Q lançou uma nova máquina que incorpora um revolucionário sistema de extração de café invertido, dando um novo sentido à experiência de consumo de um café expresso “perfeitamente ao contrário” com a RISE Delta Q with Starck. Uma máquina com design de Philippe Starck, que ao injetar o café de baixo para cima, pelo fundo da chávena, intensifica o paladar e os aromas naturais do café, mantendo a temperatura ideal e trazendo ao de cima um creme persistente.

A Delta Q apresenta, atualmente, uma oferta de mais de vinte e cinco blends e seis máquinas, que se adaptam a todos os gostos e a todos os momentos, e que materializa a promessa de marca de oferecer todos os dias um expresso sempre perfeito da forma mais simples.

Com o objetivo de reforçar o seu papel na construção de um mundo cada vez mais sustentável, a Delta Q lançou recentemente uma iniciativa de economia circular designada (re)BORN, que proporciona uma nova vida às máquinas de café da marca recondicionadas e devolvidas ao mercado em perfeitas condições.