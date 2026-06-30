Delta Q apresenta o seu primeiro Iced Coffee: Melancia & Manjericão

A bebida deste verão, irresistivelmente fresca, de edição limitada
Delta Q assinala a chegada do
verão com o lançamento de uma nova edição limitada – Delta Q Melancia &
Manjericão – para todos os que apreciam novas experiências refrescantes com
café, especialmente, nos meses mais quentes. Pensada para ser preparada com
gelo, a nova referência combina café com notas frutadas e aromáticas,
posicionando-se como uma alternativa refrescante e diferenciadora no portefólio
da marca.
Através deste lançamento, a marca
reforça a sua aposta na inovação e responde à crescente procura por
experiências de café para consumo a frio, alargando os momentos de consumo, com
um excelente aliado para os dias de calor.
Delta Q Melancia & Manjericão
é um blend inesperado, com uma vibe de Verão, que combina a intensidade
do café com notas inspiradas em ingredientes tipicamente associados ao verão
português: a doçura da melancia e a
frescura do manjericão, e convida a uma nova experiência sensorial verdadeiramente
irresistível — um café leve e
refrescante, fácil de preparar, perfeito para servir com gelo.
A melancia confere a leveza e a
frescura característica destes dias, enquanto o manjericão acrescenta uma
dimensão aromática distintiva que remete para os aromas mediterrânicos. Um
blend surpreendente e memorável, que dá origem a um novo ritual de consumo, perfeito
para esta estação.
Com a inovação na sua génese e
atenta às tendências de consumo atuais, aproximando-se de um público mais
jovem, Delta Q apresenta uma proposta diferenciadora no sistema de café em
cápsulas, trazendo novos momentos de consumo a todos os que procuram novas experiências, cafés
aromatizados e de consumo a frio, e promete conquistar os apaixonados por iced
coffees.
“Através desta inovação
queremos convidar os consumidores a descobrir uma nova forma de beber café:
mais leve, refrescante e alinhada com os momentos de consumo de verão. O café
não tem de ser consumido sempre da mesma forma e esta edição limitada posiciona
o café além do seu território tradicional. É um café para ser consumido a frio,
com uma combinação de sabores refrescantes e sem abdicar da qualidade e da
experiência que distinguem a Delta Q. Com esta inovação reforçamos a relevância
da marca junto de novos consumidores e em linha com as tendências de consumo,
complementando a nossa gama e o papel central que o café continua a ter no dia
a dia dos portugueses”, afirma Mónica Oliveira, Diretora de Marketing e
Comunicação de Cafés do Grupo Nabeiro.
Delta Q Melancia & Manjericão
já está disponível em formato tubo de 10 unidades, nos pontos de venda
habituais e em Delta
House, com um PVPR de 5,49€.
Lançamento Campanha Multimeios
Para assinalar a chegada do
primeiro iced coffee da marca, a Delta Q lança uma campanha multimeios que
apela à experimentação de uma nova forma de beber café. Presente em digital,
exterior e ponto de venda.
Com um universo visual fresco
inspirado nas cores características do verão e nos ingredientes que
caracterizam esta bebida, a campanha destaca o carácter surpreendente do novo
Delta Q Melancia & Manjericão e reforça o posicionamento da Delta Q como
marca inovadora.
A ativação estende-se também na
estrutura itinerante Delta House on Tour, marcando presença nos festivais de
música em Lisboa e Porto, onde os visitantes terão a oportunidade de
experimentar, em primeira mão, esta novidade da marca.
Sobre a Delta Q
A Delta Q nasce da capacidade de desenvolvimento e
inovação do grupo Nabeiro - Delta Cafés, e assume-se, desde o início, como
especialista de café em cápsulas. Desde 2007, que cria experiências sensoriais
para estar cada vez mais presente no dia-a-dia dos seus consumidores.
Qualidade, simplicidade, partilha e inovação são os
valores que traduzem a essência da Delta Q. É com base nestes que a marca se
expressa em todos os momentos e espera proporcionar experiências sensoriais
únicas a todos os consumidores.
A assinatura de marca “O Expresso feito com
perfeição” reflete o conhecimento de Delta Q, e o cuidado e atenção ao
detalhe para oferecer todos os dias o expresso feito com perfeição, combinando
conhecimento e a paixão pelo saber que vai desde o Culto da Origem, à
Ciência da Torra e à Arte do Blend, com a Essência da Extração, a tecnologia e
o design que permitem encapsular e extrair o melhor expresso.
Para proporcionar aos consumidores uma nova forma
de desfrutar de um café expresso excecional, Delta Q lançou uma nova máquina
que incorpora um revolucionário sistema de extração de café invertido, dando um
novo sentido à experiência de consumo de um café expresso “perfeitamente ao
contrário” com a RISE Delta Q with Starck. Uma máquina com design de Philippe
Starck, que ao injetar o café de baixo para cima, pelo fundo da chávena,
intensifica o paladar e os aromas naturais do café, mantendo a temperatura
ideal e trazendo ao de cima um creme persistente.
A Delta Q apresenta, atualmente, uma oferta de mais
de vinte e cinco blends e seis máquinas, que se adaptam a todos os gostos e a
todos os momentos, e que materializa a promessa de marca de oferecer todos os
dias um expresso sempre perfeito da forma mais simples.
Com o objetivo de reforçar o seu papel na
construção de um mundo cada vez mais sustentável, a Delta Q lançou recentemente
uma iniciativa de economia circular designada (re)BORN, que proporciona uma
nova vida às máquinas de café da marca recondicionadas e devolvidas ao mercado
em perfeitas condições.
Delta Q apresenta o seu primeiro Iced Coffee: Melancia & Manjericão