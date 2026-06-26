FIA LISBOA REGRESSA À FIL COM CULTURA, ARTESANATO E TRADIÇÃO DE 27 DE JUNHO A 5 DE JULHO

A maior feira de artesanato da Península Ibérica valoriza o saber-fazer nacional e internacional, com destaque para o apoio aos artesãos, regiões convidadas, Design For Craft, gastronomia e programação cultural

Lisboa, 25 de junho 2026 – A 38.ª edição da FIA Lisboa decorre de 27 de junho a 5 de julho, na FIL – Parque das Nações. Promovida pela Fundação AIP, a FIA Lisboa afirma-se como a maior feira de artesanato da Península Ibérica, reunindo mais de 500 expositores numa área de 30.000 m² dedicada ao artesanato nacional e internacional, à cultura, à tradição, ao design, à gastronomia e à animação.



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Nesta edição, a FIA Lisboa reforça o seu papel como plataforma de valorização do artesanato e dos saberes tradicionais, destacando o apoio do IEFP a cerca de 160 artesãos, a presença da Região Nacional Convidada – Alentejo e Ribatejo – e da Região Internacional Convidada – Boyacá, Colômbia –, bem como o projeto Design For Craft e a participação dos Açores e do IVBAM.

A inauguração oficial realiza-se no dia 29 de junho, segunda-feira, às 15h00, e será presidida pela Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Professora Doutora Maria do Rosário Palma Ramalho.

O Alentejo e o Ribatejo apresentam-se como territórios de forte identidade cultural, reconhecidos pela riqueza das suas tradições, pelo património artesanal e pela preservação de técnicas ancestrais que continuam a afirmar-se na contemporaneidade. Os visitantes poderão contactar com uma diversidade de expressões artesanais, desde a olaria aos trabalhos em cortiça, à tecelagem, aos bordados e a outras manifestações que refletem a autenticidade destas regiões.

A nível internacional, Boyacá, uma das mais emblemáticas regiões da Colômbia, traz à FIA Lisboa uma mostra representativa do artesanato colombiano, destacando o trabalho manual, os têxteis, a cestaria, a cerâmica e outras expressões artísticas profundamente ligadas à identidade cultural e às comunidades locais. A presença de Boyacá reforça a dimensão internacional da FIA e promove o intercâmbio cultural entre artesãos, criadores e visitantes.

Ao longo de nove dias, os visitantes poderão descobrir uma programação diversificada, com workshops, conferências, trabalhos ao vivo e experiências que dão a conhecer diferentes expressões do artesanato, da cultura e da criatividade.

A Área da Gastronomia, situada no Pavilhão 3, apresentará uma oferta nacional e internacional, com funcionamento a partir das 12h30 e entrada gratuita entre as 12h30 e as 14h30.

A programação musical integra também a experiência da FIA Lisboa, com atuações de música tradicional e contemporânea ao longo do evento.

O calendário completo de atividades pode ser consultado em:

https://fialisboa.fil.pt/agenda/

Horários:

2ª a 5ª e domingos – 15h00 às 23h00

Sextas e sábados – 15h00 às 00h00

Área da Gastronomia - Funcionamento a partir das 12h30 (com entrada gratuita até às 14h30)

Bilhetes à venda em:

https://tickets.fil.pt/events/fia26