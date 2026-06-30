HELIOCARE LANÇA O SEU PRIMEIRO PÓS-SOLAR COM TECNOLOGIA DE REPARAÇÃO DO ADN

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O novo After Sun UV Repair combina inovação científica com ingredientes de eficácia comprovada para proteger a pele mesmo depois da exposição solar.

A Cantabria Labs reforça a gama Heliocare com uma novidade que vai além do pós-solar convencional: o Heliocare After Sun UV Repair, um gel-creme para rosto e corpo atua precisamente onde a fotoproteção clássica não chega, nas horas que se seguem à exposição solar. Com um efeito refrescante imediato, repara a função barreira e proporciona um efeito reparador graças à tecnologia patenteada Apa-Fernblock®.

A ciência há muito demonstra que os danos induzidos pela radiação UV no ADN celular não cessam quando saímos do sol. Os chamados CPDs (ciclobutano pirimidina dímeros) continuam a formar-se horas depois, aumentando o risco de mutações cutâneas e, a longo prazo, de cancro de pele. É contra este processo que o Heliocare After Sun UV Repair foi formulado.

Uma fórmula construída ingrediente a ingrediente

O produto assenta na tecnologia patenteada ASPA-Fernblock®, um extrato vegetal de ação fotoprotetora que previne e repara os danos solares ao nível celular, otimiza a funcionalidade da vitamina D e reduz a necessidade de filtros químicos. A esta base junta-se um complexo de ativos de hidratação e recuperação: Pentavitin®, que reverte os cinco sinais da pele desidratada (aspereza, baço, descamação, repuxamento e vermelhidão) e reforça a função barreira com efeito apaziguante até 24 horas; Alantoína, com propriedades calmantes, hidratantes e reparadoras reconhecidas; Pantenol (Pró-Vitamina B5), que aumenta a hidratação no estrato córneo e reduz a perda transepidérmica de água; e Glicerina, com ação emoliente, antienvelhecimento e adjuvante em pele com tendência acneica.

Indicado para todos os tipos de pele, o Heliocare After Sun UV Repair é o complemento indispensável à rotina de fotoproteção, não como um produto de conforto ocasional, mas como um passo clínico com benefícios mensuráveis: pele mais suave e elástica, maior conforto após exposição e, acima de tudo, um contributo ativo na prevenção da saúde da pele.

HELIOCARE After Sun (250 ml) | PVPR: 20€

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