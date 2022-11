Governo reconhece que situação é atípica para altura do ano mas rejeita ideia de "caos". Só este ano já se registaram quatro picos de urgências.

Portugal: infeções respiratórias atingem números recorde e aumentam pressão no SNS

A pressão nas urgências e no Serviço Nacional de Saúde parece cada vez mais não ser um problema apenas vivido no inverno. Neste momento os hospitais nacionais estão já a atingir números recorde de procura e enfrentam o maior pico de infeções respiratórias do ano.





Vírus Sincicial Respiratório (conhecido pela abreviatura em inglês RSV) fosse mais forte este ano. Falamos de um vírus que ataca todos os anos a partir de novembro é responsável pelas bronquiolites nos bebés, a inflamação aguda dos brônquios e que leva alguns pais a recorrer às urgências pediátricas.



"É o vírus respiratório que leva mais crianças a serem internadas nos cuidados intensivos", explicou à

o pneumologista pediátrico Manuel Magalhães.

Segundo uma notícia avançada pelo Jornal de Notícias , só este ano já se registaram quatro picos de urgências e os tempos de espera estão a aumentar cada vez mais, razão pela qual os utentes a ser aconselhados a recorrer à linha SNS24 ou então aos centros de saúde. Ainda assim, ao diário, o ministro da saúde Manuel Pizarro admitiu que a situação atual não é comum para esta altura do ano mas rejeitou a ideia de "caos".No início deste mês, ajá tinha publicado um artigo onde referia que os profissionais de saúde temiam que o