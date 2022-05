O que explica estas hepatites fulminantes? Pode nunca vir a descobrir-se

Não há como dizê-lo de outra maneira: "Em boa verdade, continuamos sem saber qual é a causa", diz Eunice Trindade, diretora do serviço de Pediatria do Hospital de São João, no Porto, à SÁBADO. A hepatite aguda que já afetou cerca de 200 crianças de 12 países, a maioria na Europa, permanece um mistério para os cientistas. Detetada pela primeira vez no início de abril pelas autoridades britânicas – neste momento, o país já registou mais de 100 casos; Portugal ainda não identificou nenhum –, só recentemente começaram a surgir explicações possíveis.