Pulmão é dos cancros que mais mata. Mas ainda não há programa de rastreio precoce

Todos os dias, 12 portugueses são diagnosticados com cancro do pulmão e 11 morrem devido à doença. O alerta é da PULMONALE – Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, que em novembro assinala o mês de consciencialização sobre a doença diagnosticada, só em 2020, a 5.415 portugueses. No mesmo ano, morreram 4.797 pessoas com a doença no País. Na Europa, este é o cancro que mais mata.