Infeções respiratórias em crianças enchem urgências e serviços pediátricos

Nos meses de inverno, as infeções respiratórias levam vários portugueses aos hospitais portugueses. Segundo o Público, de momento "alguns dos maiores centros hospitalares têm as enfermarias completas ou quase completas há várias semanas", tanto nas alas de pediatria como nos adultos.





O mesmo jornal dá conta que "o número de urgências e de consultas relacionadas com infeções respiratórias e com a gripe estão a aumentar e esse é um dos fatores que estão a contribuir para a pressão sobre os serviços de saúde".Uma fonte do São João afirma que "o vírus sincicial respiratório (VSR) está ‘em crescendo na última semana’" e é responsável por 20% dos casos nos cuidados intensivos pediátricos enquanto o vírus da gripe por outros 20%.Saiba tudo acerca deste vírus no descodificador abaixo: