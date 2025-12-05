Sábado – Pense por si

Ciência & Saúde

Ozempic para a obesidade. "É um passo fundamental para o tratamento da doença", afirma especialista

Tomás Guerreiro 07:00
As mais lidas

Pela primeira vez, a Organização Mundial de Saúde sugere o uso de um medicamento para o tratamento da obesidade. A OMS diz que os medicamentos desenvolvidos para controlo da diabetes, mas que têm sido amplamente utilizados para a perda de peso, devem ser prescritos para o tratamento da obesidade. Infarmed avalia aprovação em Portugal.

A Organização Mundial da Saúde quer democratizar a prescrição da substância ativa do Ozempic, a semaglutida, para o tratamento da obesidade e recomendou pela primeira vez alargar a utilização de uma classe de medicamentos usados na diabetes. A obesidade afeta mil milhões de pessoas - e, segundo Gil Faria, Coordenador do Centro de Tratamento de Obesidade do Hospital Pedro Espano, "este é um passo fundamental para o eficaz tratamento da doença". 

Medicamento Ozempic da Novo Nordisk em destaque após declarações de Trump
Medicamento Ozempic da Novo Nordisk em destaque após declarações de Trump Marcus Brandt / AP

"Uma instituição internacional reconhece, finalmente, que a obesidade deve ser tratada", explica o médico à Sábado, e acrescenta que "estes medicamentos são úteis e vão prevenir outras enfermidades, pois a obesidade está associada às principais causas de morte no mundo ocidental: cancro e doenças cardio-vasculares".  

"A cirurgia é o tratamento mais eficaz e barato para a obesidade", contrapõe Gil Faria. Porém, considera altamente positivo que medicamentos com os princípios ativos do Ozempic, a semaglutida e tirzepatida, sejam passivos de prescrição para esta doença. 

Nos novos guias publicados em dezembro de 2025, a OMS ressalva, no entanto, que a medicação deve fazer parte de uma abordagem global, que inclua dieta, exercício e apoio comportamental, reforçando que “medicamento por si só não resolverá o problema” da obesidade.

Além disso, a OMS sublinha que, embora estas terapias representem um avanço significativo, há incertezas relativas à sua eficácia e segurança no longo prazo — por exemplo em relação à manutenção do peso após descontinuação ou a efeitos adversos potenciais. Também alerta para desafios práticos: o elevado custo destes medicamentos e a capacidade limitada dos sistemas de saúde dificultam o acesso global, o que torna essencial haver políticas de acesso equitativo se se pretende que o tratamento alcance quem dele mais precisa.

Já em Portugal, a ministra da Saúde admite que os medicamentos para o tratamento da obesidade possam ser comparticipados. Ana Paula Martins diz que a possibilidade está a ser analisada. O Infarmed está a analisar a possibilidade de comparticipação de certos medicamentos. Dados de 2022 mostram que, em Portugal, mais de metade da população adulta sofre de excesso de peso ou obesidade - e o tratamento eficaz desta doença pode prevenir a evolução de outras.

OMS recomenda pela primeira vez classe de medicamentos usados na diabetes para tratar obesidade
Leia Também

OMS recomenda pela primeira vez classe de medicamentos usados na diabetes para tratar obesidade

Tópicos Doenças e condições Doenças Obesidade Medicamento Organização Mundial de Saúde Portugal Infarmed Ana Paula Martins
Investigação
Opinião Ver mais
Octávio Lousada Oliveira
Octávio Lousada Oliveira

O centro, esse buraco negro

O centrismo tem sido proclamado por diversas personalidades que não têm a mais pálida ideia do que fazer ao país. É uma espécie de prêt-à-porter para gente sem cultura política e, pior que isso, sem convicções ou rumo definido.

João Paulo Batalha
João Paulo Batalha
O sono da razão

A coisa aqui está Preto

Legitimada a sua culpa, estará Sócrates tranquilo para, se for preciso, fugir do país e instalar-se num Emirado (onde poderá ser vizinho de Isabel dos Santos, outra injustiçada foragida) ou no Brasil, onde o amigo Lula é sensível a teses de cabalas judiciais.

Menu shortcuts

Ozempic para a obesidade. "É um passo fundamental para o tratamento da doença", afirma especialista