Doentes urgentes com espera de 17 horas na urgência geral do Hospital Amadora

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Amadora-Sintra rondava às 14:00 desta quarta-feira as 17 horas, uma demora que se deve a uma maior afluência de casos complexos, segundo a instituição.



Hospital Amadora-Sintra DR

De acordo com os dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS), consultados pela agência Lusa, àquela hora existiam 51 doentes urgentes (pulseira amarela) no Serviço de Urgência Geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-sintra) que aguardavam em média 17 horas e 12 minutos para primeira observação.

A espera para os 12 doentes muito urgentes (pulseira laranja) era de 12 minutos e de duas horas e 46 minutos para os 54 doentes pouco urgentes (pulseira verde).

Contactado pela Lusa, fonte oficial da Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra explicou que o hospital tem registado desde a semana passada uma afluência acima do habitual ao serviço de urgência geral com um número particularmente elevado de utentes urgentes.

“Muitos destes doentes apresentam patologias crónicas descompensadas que requerem uma avaliação clínica mais detalhada e um maior tempo de observação e permanência no serviço”, adiantou.

Segundo a mesma fonte, também se começa a verificar uma maior incidência de doenças respiratórias, o que também tem contribuído para o aumento da procura.

“A maior complexidade dos casos clínicos está a refletir-se no tempo de espera, pese embora os esforços que estão a ser feitos pelas equipas”, afirmou, esperando que os tempos médios de espera possam diminuir nas próximas horas.

O hospital apela aos utentes para que, antes de se dirigirem à urgência hospitalar, contactem telefonicamente o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde - SNS24 (808242424), de modo a evitarem deslocações desnecessárias às urgências,

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, também apresenta tempos médios de espera elevados, com 54 doentes urgentes a aguardar, às 14:00, seis horas e vinte e dois minutos para primeira observação.

A espera média para dois doentes muito urgentes era de uma hora e oito minutos e para os 13 utentes pouco urgentes era de três horas e treze minutos.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

De acordo com a informação do Portal do SNS, “o cálculo do tempo médio é dado pela média do tempo decorrido desde que o utente entrou na fase em que se encontra (espera para triagem, espera para primeira observação ou em observação)”.