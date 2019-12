ePaper ou encontre-o nas bancas a 04 de dezembro de 2019.

Aos 14 anos, M. decidiu que ia deixar de comer carne, peixe, ovos, leite e os seus derivados de um dia para o outro. Queria fazer parte da mudança que considerava necessária para combater as alterações climáticas e os pais não a contrariaram. Mas, além da proteína animal, a rapariga também eliminou os hidratos de carbono, como arroz, massa e pão, por os considerar pouco saudáveis e porque, com 72 quilos de peso, queria emagrecer. Ao fim de apenas três meses, perdeu mais de 13 quilos e ficou tão magra que deixou de menstruar.Também deixou de dormir bem à noite, tinha dificuldade em reter as matérias nas aulas e as notas da boa aluna baixaram. Muito preocupados, os pais levaram a filha a uma nutricionista. "Tenho recebido muitos jovens de 14, 16 anos de idade que se tornam vegans e, para os pais, a culinária fica a ser um grande desafio. Como nas escolas é difícil ter essa opção nas cantinas, têm de preparar lanches e marmitas todos os dias e ao fim de uns meses esgotam as alternativas que conhecem", explica à SÁBADO a nutricionista Patrícia Fernandes. Adotar uma dieta restritiva na adolescência sem acompanhamento especializado pode ser arriscado. "É uma altura em que, além do aumento das necessidades nutricionais associado ao processo de crescimento, acresce muitas vezes um nível elevado de atividade física."