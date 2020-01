Cientista cria adesivos de bacon para ajudar vegetarianos a controlar desejos de carne

Para quem faz a transição para o vegetarianismo (ou mesmo o veganismo) um dos maiores esforço é controlar vontades repentinas de comer carne ou as saudades de um bom bife. Um cientista da Universidade de Oxford criou um produto que quer ajudar neste período mais difícil: um adesivo que cheira a bacon.Charles Spence, professor de psiocologia experimental e especialista em percepção sensorial, percebeu que se a nossa mente, através do cheiro, imaginar que está a comer carne (ou neste caso bacon), o nosso apetite fica saciado.Assim, sempre que um vegetariano ou vegan tenha vontade de comer carne tem apenas de raspar o adesivo que tem colado no braço (como acontece com os adesivos de nicotina) e inspirar fundo, pois este liberta um cheiro que se assemelha a bacon cozinhado."Vários estudos mostram que um cheiro pode reduzir o apetite", apontou o professor ao The Independent. "O nosso sentido do cheiro está fortemente ligado à nossa capacidade de saborear, assim, a experiência de pistas como sentir o cheiro a bacon leva-nos a imaginar o ato de estar a comer a comida."Os adesivos de bacon já estão a ser testados no Reino Unido e estão a ser desenvolvidos em parceria com a marca de produtos vegan Strong Roots, que afirma que este é o primeiro adesivo de carne do mundo.