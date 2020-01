Jordi diz ter sido discriminado por ser vegan ético. Quer que todos sejam protegidos

O veganismo ético deveria ser reconhecido como uma crença e por isso, protegido pela lei antidiscriminação. É o que um zoólogo britânico, Jordi Casamitjana, vai alegar numa audiência em tribunal no Reino Unido esta sexta-feira.

Casamitjana está a processar o seu antigo empregador, a organização de caridade pelos animais Liga contra os Desportos Cruéis. Alega ter sido alvo de despedimento sem justa causa, depois de ter questionado se o fundo de pensões estava a ser investido em empresas envolvidas em testes a animais.

Sustém ainda que a decisão de o dispensar se deveu à sua crença filosófica no veganismo ético. Segundo o jornal The Guardian, tanto os vegan como os vegan éticos se baseiam numa dieta à base de plantas. Porém, os vegan éticos tentam excluir toda a maneira de exploração de animal das suas vidas, não vestindo roupa com lã ou pele nem usando produtos testados em animais.

Os advogados de Casamitjana alegam que o veganismo ético satisfaz os critérios para ser considerado uma crença filosófica ou religiosa, o que significa que deve ser protegida segundo o Acto de Igualdade de 2010 consagrado na lei britânica. Para ser acolhida pela lei, a crença deve merecer o respeito numa sociedade democrática, ser compatível com a dignidade humana e não ser conflituosa com os direitos fundamentais das outras pessoas.

"O veganismo ético é uma crença filosófica tida por uma parte da população britânica significativa e em crescimento", afirmou Peter Daly, advogado de Casamitjana, à Reuters. "Caso tenha sucesso, este caso vai estabelecer que a crença dá direito aos vegan éticos de serem protegidos contra a discriminação."

A Liga Contra os Desportos Cruéis alega que Casamitjana foi despedido por má conduta e que a dispensa nada tem que ver com as suas crenças. A Liga não é contra esta proteção, mas o tribunal de Norwich vai tomar essa decisão sobre a crença em separado do processo sobre o despedimento.

Só em fevereiro é que haverá a audição relacionada com o despedimento.

Como vive Jordi Casamitjana?

Segundo a Reuters, Casamitjana acredita que a santidade da vida animal "se estende além dos assuntos sobre comida até todas as áreas do seu consumo", indicou o próprio num comunicado.

Por isso, ele tenta não ir a eventos em que não seja servida comida vegan, não se senta em bancos de pele, e caminha durante uma hora "para evitar choques acidentais com insetos ou aves que podem ocorrer quando se apanha um autocarro".

"A forma como trato a minha crença no veganismo ético não é diferente da maneira como os que praticam uma religião tratam as regras que a governam", defende Casamitjana.