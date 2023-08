Os alimentos que nos salvam

O que comemos é determinante para prevenir e combater as piores doenças. Falámos com 12 especialistas que nos explicaram que alimentos devemos incluir na dieta.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Ninguém duvida que existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental. As pesquisas comprovam que a boa alimentação tem um papel fundamental na prevenção e no tratamento de doenças. Há milhares de anos, Hipócrates, patrono da Medicina, já afirmava: “Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento.” É isso mesmo. O equilíbrio na dieta é um dos motivos que permitiram ao homem ter vida mais longa neste século. Um dos primeiros grandes estudos realizado na década de 60 revelou que os padrões alimentares dos países do Sul da Europa, como Portugal – caracterizados por uma elevada ingestão de vegetais, fruta, cereais e peixe, e um consumo muito menor de batata, carne e laticínios, ovos e açúcares – eram os mais indicados.









A nossa tradicional dieta mediterrânea contempla grandes quantidades de verduras e elevado consumo de azeite como principal fonte de gorduras monoinsaturadas. Hoje, este padrão alimentar continua associado a maior longevidade, a menores taxas de mortalidade por patologias cardiovasculares, obesidade e cancro, a reduzida incidência de diabetes tipo 2, de hipertensão arterial, depressão ou demência. Especialistas de diversas áreas e nutricionistas indicam os melhores alimentos para prevenir e diminuir o impacto das doenças.

Não há dúvida que existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar:

Como a nutrição e o estilo de vida podem prevenir o cancro. O azeite, as leguminosas e os vegetais são a base para evitar a doença.

O aumento da prevalência de diabetes e das doenças reumáticas. Saiba quais os alimentos mais indicados para prevenir e diminuir o impacto da gota e da osteoporose.





Os alimentos comuns num plano alimentar para evitar o declínio cognitivo e as doenças do coração.





O défice de algumas vitaminas e minerais agrava as regulações de humor, transtornos de ansiedade e estados depressivos.





A obesidade é a causa de várias doenças, como a apneia do sono. A solução está em controlar a qualidade e a quantidade do que comemos.