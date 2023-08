O que (não) comemos pode salvar-nos a vida

O que pomos no prato é o primeiro passo para prevenir e diminuir o impacto de doenças como cancro, demências, ansiedade e depressão, diabetes, obesidade, problemas reumáticos e cardiovasculares. Sabe quais são os melhores alimentos para o cérebro, coração, intestino, fígado, ossos e pele?

Ninguém duvida que existe uma relação direta entre nutrição, saúde e bem-estar físico e mental. As pesquisas comprovam que a boa alimentação tem um papel fundamental na prevenção e no tratamento de doenças. Há milhares de anos, Hipócrates, patrono da Medicina, já afirmava: “Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja teu alimento.” É isso mesmo. O equilíbrio na dieta é um dos motivos que permitiram ao homem ter vida mais longa neste século. Um dos primeiros grandes estudos realizado na década de 60 revelou que os padrões alimentares dos países do Sul da Europa, como Portugal – caracterizados por uma elevada ingestão de vegetais, fruta, cereais e peixe, e um consumo muito menor de batata, carne e laticínios, ovos e açúcares – eram os mais indicados.