Que alimentos reduzem o risco?

Se pensarmos que 30 a 50% dos casos de cancro podem ser evitados, uma vez que o desenvolvimento da doença está associado à adoção de estilos de vida pouco saudáveis – tais como hábitos alimentares inadequados, tabagismo, consumo de álcool, obesidade e sedentarismo –, percebemos o papel que as nossas práticas e a alimentação podem ter na prevenção. A Agência Internacional para a Investigação do Cancro (IARC) da Organização Mundial de Saúde (OMS) tem vindo a investigar, nas últimas décadas, o potencial de carcinogénese (processo que leva à formação do cancro) de mais de mil agentes ambientais e ocupacionais. Cerca de 500 são potencialmente carcinogénicos. Neste contexto, o consumo de carnes processadas (salsichas, fiambres, chouriços, presuntos, carne seca, carne enlatada e os molhos preparados à base de carne) e de carnes vermelhas (vaca, porco, carneiro ou cabrito) ocupa um lugar de maior destaque pelo aumento do risco para o desenvolvimento de cancro, nomeadamente do foro gastrointestinal.