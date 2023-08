Legumes verdes, peixe, cereais e frutos gordos

São os alimentos comuns numa dieta para prevenir o declínio cognitivo e os problemas cardiov asculares. Com a redução do sal e das gorduras saturadas e a prática de atividades físicas.

Perder a memória assusta mais as pessoas do que o cancro ou os ataques cardíacos, concluem vários estudos. O Alzheimer, a demência e outros problemas relacionados com o declínio cognitivo não são inevitáveis. Podemos até prevenir algumas destas doenças, desacelerar a sua progressão e, nalguns casos, até revertê-las. O exercício está indicado como o maior defensor do cérebro. Diversas pesquisas indicam que pessoas ativas reduzem o risco de Alzheimer em 45%. Depois há que estimular o cérebro para o ajudar a funcionar bem. Ao usá-lo estamos a construir as ligações que combatem a deterioração neurológica. A alimentação também tem um papel importante se ingerirmos os nutrientes de que se necessita para funcionar de forma otimizada.