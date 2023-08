O peso a mais é a causa de várias doenças, como a apneia do sono. A solução está em controlar a qualidade e a quantidade do que se serve no prato

Em Portugal, de acordo com resultados obtidos em alguns estudos, 28% da população com mais 18 anos sofre de insónia e nas pessoas com mais de 65 anos, esta queixa chega aos 50%, com repercussões negativas na saúde e na qualidade de vida. A insónia é o distúrbio do sono mais frequente no adulto e associa-se a graves consequências, como o aumento da mortalidade causada por doenças cardiovasculares, disfunções psiquiátricas e diabetes.