O seu filho vai poder ser limitado a uma hora de TikTok por dia

Os menores vão passar a estar limitados a uma hora de TikTok por dia. A rede social vai passar a limitar a uma hora de utilização por dia as contas de utilizadores com menos de 18 anos, por definição (mas a funcionalidade poderá ser desactivada).







De acordo com a empresa, esta nova funcionalidade vai servir como forma de sensibilização relativamente ao tempo passado a olhar para ecrãs e a navegar nas redes sociais pelos mais novos. Sempre que o tempo for excedido, terão de introduzir um código para continuarem a navegar na aplicação de vídeos."Caso este limite [de 60 minutos] seja ultrapassado, será pedido um código de acesso para que seja possível continuar a ver os vídeos", refere um comunicado dos representantes do TikTok em Portugal. Os adolescentes vão também passar a receber uma notificação semanal com um resumo do tempo de ecrã utilizado nessa semana.O TikTok chegou aos 60 minutos de limite de tempo de ecrã diário na sequência de estudos científicos levados a cabo pelo Digital Wellness Lab, do Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos.O comunicado refere ainda que "os encarregados de educação têm um papel determinante no apoio aos adolescentes", sendo por isso introduzidas novas características ao "Acompanhamento Familiar". Os encarregados de educação poderão personalizar o limite de tempo diário do ecrã para os adolescentes (inclusive podem personalizar esse limite de acordo com o dia da semana), "dando assim às famílias mais opções para combinar o tempo do ecrã com os horários escolares, pausas de férias, ou viagens familiares". Vai também ser possível ver reusmos do tempo de utilização da aplicação, o número de vezes que o TikTok foi aberto, e uma discriminação do tempo total gasto durante o dia e a noite por parte das crianças. Vai ainda ser possível aos encarregados de educação "definir um horário para silenciar as notificações para adolescente". Segundo a aplicação, as "contas de utilizadores com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos não recebem notificações push depois das 21h. Os criadores que tenham entre 16 e os 17 anos têm notificações push desativadas a partir das 22h".Estas alterações surgem numa altura em que volta a crescer a tensão em torno do TikTok. Em fevereiro, a Comissão Europeia suspendeu a utilização da aplicação nos dispositivos profissionais do seu pessoal, com o objetivo de proteger o executivo comunitário de ameaças à cibersegurança. "Esta medida visa proteger a Comissão de ameaças à cibersegurança e ações que possam ser exploradas para efeitos de ciberataques contra o ambiente empresarial da Comissão. A evolução da segurança de outras plataformas de redes sociais será também objeto de revisão permanente", anunciou Bruxelas.Também nos Estados Unidos se tem debatido a possibilidade de banir a aplicação de origem chinesa.