A última refeição deste tiranossauro? Dois dinossauros bebés

O bom estado de preservação do fóssil de um gorgossauro, primo do famoso T-rex, que viveu há 75 milhões de anos, permitiu perceber qual foi a sua última refeição: dois dinossauros bebés. A descoberta foi feita por dois cientistas e publicada na revista Science Advances.







Julius Csotonyi/ Royal Tyrrell Museum of Palaeontology



Ossos das presas visíveis no estômago do gorgossauro. DR

Este espécime era um gorgossauro jovem, com cerca de sete anos, e pesava 330 quilos quando morreu, cerca de um décimo do peso que teria se tivesse atingido a idade adulta. E para surpresa dos dois cientistas - a professora Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, e François Therrien, do Tyrrell Real Museu de Paleontologia - debaixo das suas costelas estavam bem visíveis os membros inferiores de dois dinossauros semelhantes a aves, conhecidos como citipes e que viveram na região que é hoje o Canadá.A descoberta apresenta "provas sólidas que os tiranossauros mudavam drasticamente as suas dietas à medida que cresciam", defendeu Darla Zelenitsky, acrescentando: "Sabemos agora que estes adolescentes caçavam pequenos, jovens dinossauros".Provas fósseis anteriores, incluindo marcas de dentadas de dinossauros maiores que correspondem aos dentes dos tiranossauros, permitiram aos cientistas perceber como os gorgossauros adultos, de três toneladas, atacavam e comiam enormes dinossauros herbívoros que viviam em manadas.Esta descoberta, leva a professora universitária a concluir, citada pela BBC, que "estes tiranossauros imaturos provavelmente não estavam preparados para atacar um grupo de dinossauros com chifres e onde os adultos pesavam toneladas".Este fóssil foi descoberto em 2009, em Alberta, num dos locais conhecido por ser fértil em fósseis de dinossauros. Cravado na rocha, demorou anos a preparar e não foi logo possível perceber que tinha presas no seu interior. Até que o pessoal do Tyrrell Real Museu de Paleontologia reparou em pequenos dedos junto à caixa torácica."Depois de retirada a pedra que estava na caixa torácica ficou visível o que aí estava escondido. E eis que aparecem as patas traseiras completas de dois dinossauros bebés, com menos de um ano de idade", explicou François Therrien.A descoberta de apenas esta parte das presas sugere, segundo Therrien, que o gorgossauro apenas tenha preferido as pernas por serem partes do corpo com mais carne.O gorgossauro é uma versão ligeiramente mais pequena e mais antiga do seu primo, o tiranossauro rex. Enquanto os adultos matavam grandes presas com os seus poderosos dentes, estes jovens selecionavam presas mais pequenas, mas comiam partes delas inteiras, como foi o caso das pernas agora descobertas.