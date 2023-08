Aproximam-se novamente dias de temperaturas altas e agosto é só por si o mês onde os portugueses tipicamente gozam férias: os areais das praias cheios são prova disso. No entanto, para que possa aproveitar os dias de verão em segurança é importante que proteja a sua pele. Pode até já saber que deve evitar as horas de mais calor, procurar sombras e utilizar roupas adequadas, mas sabe que cuidados deve ter com o seu protetor solar?