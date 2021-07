Malcheirosos: assim eram os primeiros protetores solares

Para os marines estacionados no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, havia outro inimigo além dos japoneses: o sol. As queimaduras provocadas pela exposição solar eram punidas com dias sem salário por serem consideradas autoinfligidas e os soldados escondiam as bolhas. A dada altura, o Exército e a Força Aérea norte-americanos procuraram uma solução. Foram analisadas 12 substâncias, incluindo um comprimido que supostamente bronzeava a pele sem exposição solar. Alguns soldados foram sujeitos a testes para averiguar a eficácia deste, mas sem êxito.



Até que uma delas foi aprovada. Chamava-se red veterinary petrolatum ou red vet pet e foi criada, precisamente, por um aviador norte-americano. Benjamin Green era farmacêutico e desenvolveu um derivado do petróleo, como a vaselina. Era uma pasta gelatinosa e vermelha, resistente à água, que servia de barreira física entre a pele e os raios solares. Foi distribuída aos soldados e incluída nos kits de salva-vidas dos aviões para quando os pilotos se ejetavam e enfrentavam dias em alto-mar, à espera de serem salvos.



Mas, na realidade, poucos a usaram: era pegajosa, deixava manchas na pele e cheirava mal. Ainda assim, Benjamin Green persistiu. Quando regressou da guerra a Miami, na Flórida, fez várias experiências com óleo de coco e manteiga de cacau na própria cozinha de casa, para tornar a pasta mais agradável. Para não falhar, testou-as na sua própria cabeça careca. A loção chegou aos mercados em 1944 e foi comercializada como um meio para atingir uma bonita pele bronzeada – uma aparência que começava a estar na moda. O nome do produto, Coppertone, ou tom de cobre, em português, ia direto ao objetivo e o creme foi um êxito – ainda hoje a marca é líder de mercado nos Estados Unidos com vendas anuais de 7 mil milhões de euros.