Este é o sérum que não pode faltar na rotina de beleza para uma pele luminosa e hidratada

Já sonha com os dias escaldantes de verão? Não está só. O calor que aí vem convida a idas à praia e à piscina e, como consequência, a muito sol (aliás, fazemos de tudo para conseguir aquele bronze!). Mas as consequências desta exposição podem ser prejudiciais, sem os cuidados adequados, claro. Entre os principais riscos, destaca-se a desidratação e a secura da pele, que deixam o rosto com um aspeto baço e "apagado".

Como posso evitar a desidratação da pele?

→ Beba, pelo menos, dois litros de água por dia

→ Proteja-se do sol

→ Não tome duches com água muito quente

→ Use cosméticos com elevado poder hidratante, no rosto e no corpo

Independentemente da idade ou do tipo de pele, há cuidados que podemos e devemos ter no dia a dia (e redobrar quando chega o tempo quente), que ajudam a manter a pele preenchida, aveludada e naturalmente bonita. Pele seca e desidratada? Nunca mais, seja no tempo frio, seja no tempo quente.

Os benefícios (surpreendentes!) de usar um bom sérum

O sérum é um dos passos da rotina de beleza essencial para a revitalização da pele, graças à elevada concentração de princípios ativos e à ação rápida. Um sérum com os ingredientes certos possui poderosas funções de hidratação, fortalecimento da pele contra as agressões externas, como os raios UV e a poluição.

O novo sérum 3 em 1 BIOLOGY HYALU da marca francesa A-DERMA contém uma fórmula inovadora potente, com ação em três frentes que o torna um produto-chave para todos os que se preocupam com a saúde da pele. As vantagens deste essencial de skincare são claras.

Os superbenefícios do BIOLOGY HYALU

HIDRATA

A pele fica hidratada em apenas 1 minuto, durante 72 horas



PREENCHE

A pele fica mais flexível e firme



REFORÇA

A barreira cutânea fica reforçada e protegida contra as agressões externas (poluição)

Este sérum da A-DERMA é ainda orgânico e vegan (livre de ingredientes de origem animal). A fórmula contém apenas nove ingredientes – 99% dos ingredientes são de origem natural.

Perfume, óleos essenciais, silicone, PEGs, EDTA, fenoxietanol e BHT não fazem parte da lista de ingredientes, o que significa que este sérum é ideal até para as peles mais sensíveis e fragilizadas. Aliás, o sérum foi testado em pele alérgica e pode ser aplicado no contorno de olhos.

Não só combate a desidratação da pele, o desconforto cutâneo e a sensibilidade, como também pequenas imperfeições.

Adicionalmente, a textura em gel fresco e não pegajosa deste sérum não obstrui os poros e contribui para uma tez saudável e brilhante, com um acabamento sublime.

Como usar: o sérum BIOLOGY HYALU pode ser utilizado sozinho e aplicado no rosto, pescoço e área do contorno dos olhos, antes do creme de dia, ou misturado (entre uma e três gotas) com o creme diário para um cuidado personalizado, conforme as necessidades da pele, a estação do ano ou o tipo de pele. Completo e eficaz, o sérum BIOLOGY HYALU 3 em 1 é perfeito para incorporar tanto na rotina de beleza matinal como de noite.



Passo a passo

Passo 1.

Com a pipeta, coloque algumas gotas do sérum BIOLOGY HYALU 3 em 1 na mão.



Passo 2.

Aqueça o sérum BIOLOGY HYALU 3 em 1 nas suas mãos.



Passo 3.

Aplique no rosto e pescoço.

Segundo dados da marca francesa, com duas aplicações por dia durante sete dias, 84% dos indivíduos sentiram a pele preenchida após um mês de utilização e 82% sentiram a pele fortalecida. A eficácia e a tolerância dos cuidados dermatológicos da A-ADERMA são minuciosamente testadas sob supervisão médica.





"Altamente concentrado em ingredientes ativos, o sérum BIOLOGY HYALU 3 em 1 terá uma ação hidratante localizada e muito rápida. Graças à sua fórmula sem perfume, testada em pele com tendência alérgica e na zona do contorno dos olhos, pode ser usado em todos os tipos de pele, mesmo nas mais frágeis. Pode ser aplicado isoladamente ou antes do creme de dia para aumentar a eficácia da sua rotina matinal" Fabienne Carballido, diretora médica da A-DERMA

Ingredientes que fazem a diferença

A A-DERMA reuniu neste sérum o melhor que a natureza tem para oferecer. Com poderosos ingredientes ativos, o sérum BIOLOGY HYALU 3 em 1 garante resultados excecionais e é a prova de que cuidar da pele não tem de ser sinónimo de uma rotina de beleza longa e complexa. O segredo está em escolher os produtos certos e multifacetados.

Os superingredientes do BIOLOGY HYALU

→ Ácido hialurónico, para uma hidratação duradoura



→ Seiva de aveia Rehalba Orgânica, com propriedades reequilibrantes e hidratantes, que aumenta a produção natural de ácido hialurónico



→ Extrato de dente-de-leão, conhecido pelas propriedades anti poluição



Sérum 3 em 1 BIOLOGY HYALU, A-DERMA, 30 ml, €25,34

Reconhecida há mais de três mil anos pelos fins medicinais, a aveia é a base da conceituada marca de cosméticos A-DERMA, que há mais de 40 anos combina os benefícios desta planta com a ciência mais avançada. Aliás, o A no nome da marca vem do termo francês avoine.

Cultivada através de agricultura biológica, a Aveia Rhealba é um ingrediente ativo vegetal, que está presente no sérum BIOLOGY HYALU e em todos os produtos A-DERMA, e que tem propriedades dermatológicas equilibrantes, calmantes e reparadoras.

Dermatologia vegetal: cuidados amigos da pele e do ambiente

A pureza do sérum BIOLOGY HYALU da A-DERMA reflete-se nos cuidados únicos que proporciona, sem jamais esquecer o meio ambiente e a preservação da beleza do planeta. Este sérum foi ecoconcebido. O que é que isto significa?

• É um produto biológico certificado de acordo com a norma COSMOS da ECOCERT

• É feito a partir de 99% de ingredientes naturais

• A fórmula é vegan – elaborada sem ingredientes de origem animal

• A embalagem é feita de vidro 42% reciclado e 100% reciclável

• Vem com uma caixa de cartão proveniente de recursos geridos de forma sustentável e sem folheto de instruções – as indicações são impressas diretamente na embalagem.

Rotina completa com a A-DERMA

Intensifique o efeito deste sérum, para alcançar mais rapidamente uma tez lisa e aveludada, aplicando de seguida o creme ligeiro BIOLOGY, especificamente concebido para a pele frágil, normal a mista, que pede hidratação complementar. Este creme suavizante, de textura leve, fluida e confortável, é composto por ingredientes 99% de origem natural com certificação biológica.

Complete a rotina com a água micelar dermatológica Hidralimpeza BIOLOGY, o fluido solar de rosto invisível com SPF 50+.

Comece hoje a cuidar da sua pele.