Higiene alimentar? Conheça as oito dicas essenciais

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Para ter uma alimentação saudável não basta apenas estar atento à quantidade de vegetais que coloca no prato. Também é necessário saber tratar deles até à hora da refeição. E até os cuidados com a higiene pessoal se tornam mais essenciais, já que podem reduzir o risco de contaminação de alimentos, assim como promover a segurança alimentar. Foi também com este objetivo que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), em parceria com a ASAE, desenvolveu a campanha #EUChooseSafeFood, que lhe dá algumas dicas úteis.



EFSA

Lave as mãos

A lavagem das mãos deve ser feita frequentemente e não apenas antes de se preparar qualquer alimento. Além disso, deverá ser feita em água morna durante pelo menos 20 segundos.

Esta ação ajuda a reduzir a propagação de bactérias e impede que estas entrem em contacto com os alimentos.

Separe alimentos crus de cozinhados

Costuma usar a mesma tábua de corte para todos os alimentos? Tem de deixar de o fazer. Os alimentos crus e prontos para consumo devem ser separados para que não sejam contaminados.

Armazenamento

Verifique os seus eletrodomésticos. O frigorífico deve manter uma temperatura abaixo de 4ºC e o congelador uma temperatura abaixo dos -18ºC.

Datas de validade

Não tenha preguiça. Se costuma fazer uma ronda à sua despensa uma vez por ano, o melhor é fazê-la mais vezes, já que as datas de validade devem ser verificadas regularmente. A dica é colocar os alimentos, cuja data de validade acaba mais cedo, à frente.

Cheire os alimentos antes de os consumir

Não deve consumir alimentos cuja data ultrapasse a que está indicada. Mas caso esteja dentro do prazo de validade, nunca é demais verificar o cheiro e o aspeto do alimento antes de consumir.

Cozinhe corretamente os alimentos

Como cozinhar os alimentos de forma correcta? Deixe-os cozinharem completamente. No caso das carnes, por exemplo, pode até mesmo utilizar um termómetro para verificar a temperatura interna.

Cuidado com as sobras

Antes de guardar as sobras no congelador certifique-se de que a comida arrefece durante duas horas no frigorífico. Qualquer alimento que tenha sido mantido à temperatura ambiente, por um período superior a duas horas, deverá ser descartado.

Atenção à água

Quer seja para beber, cozinhar ou lavar alimentos, a água deve ser potável e segura para uso. Em caso de dúvida deverá fervê-la antes de a consumir.