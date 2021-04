O fim das máscaras contra a covid-19 começa a aproximar-se

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças refere que pessoas que já estejam totalmente vacinadas podem "relaxar" no uso da máscara e no distanciamento. Uma boa notícia para os lares, para já.

É uma excelente notícia para todos aqueles que se sentem claustrofóbicos com as máscaras. Em breve a sua utilização pode começar a cair aos poucos. Com o ritmo de vacinação contra a covid-19 a aumentar na Europa e com o seu comprovado sucesso, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) anunciou que há casos em que se pode começar a relaxar na utilização das máscaras entre pessoas que já foram vacinadas.

"À medida que a vacinação avança, é encorajador ter recomendações baseadas em provas de que a imunização pode, lentamente, permitir o relaxamento das intervenções não-farmacêuticas, tais como o uso de máscaras e o distanciamento físico", assinalou a diretora do ECDC, Andrea Ammon, esta quarta-feira.

Na nota que acompanha o comunicado, pode ler-se que entre duas pessoas (ou grupos com mais pessoas) que já tenham recebido ambas as doses da vacina, o "distanciamento e o uso de máscara" podem ser relaxados.