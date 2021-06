Covid longa: “As sequelas da doença perduram no tempo”

Hospitais apostam em consultas multidisciplinares para responder a queixas que surgem e se agudizam meses depois da infeção. Falámos com as médicas à frente dos projetos.

De acordo com o maior estudo realizado até à data – desenvolvido nos Estados Unidos – sobre sintomas de longo prazo em pacientes com covid-19, centenas de milhares de americanos procuraram atendimento médico para problemas de saúde pós-covid que não tinham sido diagnosticados antes de serem infetados com o coronavírus.



Tal registou-se em quase um quarto (23%) de uma amostra de dois milhões de doentes, incluindo jovens e pessoas com sintomas ligeiros – perda de paladar ou olfato, por exemplo – ou mesmo assintomáticos.



Em Portugal, não é diferente e a questão foi detetada no terreno, desde o primeiro momento.