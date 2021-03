Investigação sobre enxaqueca que levou a novos tratamentos vale maior prémio em neurociências

Um grupo de quatro neurocientistas foi distinguido, este ano, com o Brain Prize, o maior prémio mundial em neurociências, pela investigação sobre a enxaqueca que conduziu a tratamentos mais eficazes, divulgou a organização em comunicado.





Tópicos saúde investigação neurociências enxaqueca

Lars Edvinsson (Suécia), Peter Goadsby (Reino Unido/Estados Unidos), Michael Moskowitz (Estados Unidos) e Jes Olesen (Dinamarca) foram galardoados com um prémio no valor total de cerca de 1,3 milhões de euros, anunciou a fundação dinamarquesa Lundbeck, que concede anualmente a distinção a neurocientistas com trabalho pioneiro.Os quatro premiados descobriram um mecanismo biológico que desencadeia a enxaqueca e levou ao desenvolvimento de tratamentos mais potentes, um trabalho que começou há mais de 40 anos.Os tratatamentos, autorizados na Europa e nos Estados Unidos, traduzem-se na injeção de anticorpos monoclonais (anticorpos fabricados em laboratório) que, apesar de não curarem a enxaqueca, atuam como tratamento para aliviar ou prevenir as crises (a sua frequência e intensidade).Estes anticorpos (proteínas) foram concebidos para se ligarem, nas células, a um recetor do mensageiro químico CGRP, produzido pelas células nervosas e que está envolvido no aparecimento da enxaqueca.Ao ligar-se a este recetor, o medicamento impede que o CGRP se ligue ao recetor e cause a enxaqueca, refere a Agência Europeia do Medicamento, numa nota informativa sobre o fármaco Aimovig, indicado para adultos que tenham uma enxaqueca pelo menos quatro dias por mês e que apresenta como substância ativa o anticorpo monoclonal erenumab.Um outro anticorpo monoclonal, o fremanezumab, comercializado com o nome de Ajovy, atua da mesma forma.A comparticipação em Portugal dos dois medicamentos, autorizados na Europa em 2018 e 2019, foi só aprovada em 27 de janeiro de 2021.A enxaqueca é uma doença neurológica, em que a dor surge associada a uma dilatação dos vasos sanguíneos das meninges, membranas que envolvem o encéfalo e a medula espinal.As crises podem durar algumas horas ou vários dias e ocorrem com uma cadência e intensidade variáveis, afetando mais as mulheres.Os sintomas incluem uma forte e latejante dor de cabeça, náuseas, vómitos, tonturas, extrema sensibilidade ao som, à luz, ao cheiro e ao tato.A enxaqueca pode dimunir a qualidade de vida, incluindo a capacidade de trabalhar, e levar à depressão, à ansiedade e a distúrbios no sono.O Brain Prize será entregue em 25 de outubro, em Copenhaga, numa cerimónia presidida pelo príncipe herdeiro da Dinamarca.