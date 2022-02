Cérebro: Descoberto circuito cerebral da aprendizagem motora

Tudo começou em meados de 2016. Nicolas Morgenstern, argentino que se dedica ao estudo do cérebro e trabalha nos laboratórios da Fundação Champalimaud iniciou o que chamou, em conversa com a SÁBADO, "um processo exploratório, em busca das diferenças nas conexões corticais ligadas à atividade motora".



Sabia que havia várias, naquela região, "mas não como é que funcionava a ligação entre neurónios específicos do córtex motor e os gânglios da base, que está no meio do cérebro a receber inputs das áreas de fora", sendo importante – e isso já se sabia – para os nossos movimentos e para aprendermos a coordená-los.



Pouco mais de um ano depois teve o seu momento "Eureka", em que – usando células de ratinhos, porque como explicou Rui Costa, atual professor e diretor do Instituto Zuckerman para o estudo do cérebro) da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, que coordenou a pesquisa, "não é possível trabalhar com células vivas de cérebros humanos" – observou um fenómeno nunca visto no corpo estriado, que é um dos núcleos de base do diencéfalo e entrada principal do sistema dos gânglios da base, que fazem a ligação com o córtex cerebral: "Uma dupla excitação, de que não estávamos à espera."