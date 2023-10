Os homens querem ter o pénis maior

Investem 4 a 6 mil euros numa operação que lhes aumenta o volume e a extensão do membro, com gordura do próprio corpo. Garantem que não dói e que o importante é sentirem-se mais confiantes.

Gustavo Neves (nome fictício) diz que sempre se sentiu “desagradado” quanto ao tamanho do pénis, apesar de a mulher nunca se ter queixado. Um dia, viu o cirurgião Biscaia Fraga na televisão a falar do tema e achou que tinha encontrado a solução. “Levei um ano a ganhar coragem. Em 2022 fiz a cirurgia tridimensional [volume e extensão]. Aumentei quase três centímetros, mas no diâmetro foi mais significativo”, conta à SÁBADO o empresário da restauração, de 38 anos, que pagou 6.500 euros pela operação. “Melhorou a minha performance sexual e sinto-me mais confiante. O pós-operatório não é doloroso. O desconforto que se sente é semelhante ao de um treino no ginásio.”