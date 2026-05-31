Meteoro provoca estrondo sentido em vários estados norte-americanos

É muito provável que nem tenha chegado a atingir o solo, mas a sua passagem pela região de Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, fez-se sentir.

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Na tarde deste sábado, foram registados relatos de residentes da região de Nova Inglaterra, que mobilizaram as autoridades a tentar entender o que teria provocado um estrondo que fez tremer edifícios nos Estados de Massachusetts e Rhode Island.



O meteoro fragmentou-se antes de atingir o solo Ganapathy Kumar/Unsplash

A Sociedade Americana de Meteoros, que recebeu dezenas de relatos, acabou por confirmar que se tratou efetivamente de um meteoro, neste caso com cerca de um metro de diâmetro, que entrou na atmosfera junto à fronteira entre New Hampshire e Massachusetts, a norte de Boston. Responsáveis da NASA avançaram que o meteoro era material natural, e não um satélite ou detritos espaciais, tendo entrado na atmosfera às 14h06.

Segundo o porta-voz da NASA, Allard Beutel, o meteoro viajava a cerca de 120.700 km/h e provavelmente fragmentou-se a cerca de 60 quilómetros acima do solo. A agência estimou que a energia libertada quando se desintegrou foi equivalente a cerca de 300 toneladas de TNT, o que explica os estrondos.

What was that sound? We're hearing from so many people across Massachsuetts who heard a boom at approximately 2:11 p.m. --- This is all that we know so far: https://t.co/F12h1ppyTQ pic.twitter.com/iCICg4PXTi — WCVB-TV Boston (@WCVB) May 30, 2026

Durante algumas horas, as redes sociais encheram-se de relatos sobre a explosão, gerando algum alarme antes das autoridades terem vindo a público explicar o que aconteceu. Mas mesmo que o meteoro não se tivesse desintegrado, "então teria caído no oceano", assegura Robert Lunsford, monitor de programas da Sociedade Americana de Meteoros, citado pela Associated Press.