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22 de maio de 2026 às 21:57

Imagens mostram meteorito a iluminar o céu na Austrália

Um meteorito iluminou o céu em várias partes da Austrália e chamou a atenção dos moradores que registraram o fenómeno.

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