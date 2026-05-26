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26 de maio de 2026 às 11:20

Meteoro atravessa céu nas Filipinas e cria espetáculo de luzes

Um meteoro foi captado a iluminar o céu nas Filipinas, mesmo ao lado do vulcão Mayon.

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