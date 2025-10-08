Loja Costco vai vender Ozempic e Wegovy a preço de saldo

Tratamentos para um mês custarão, na cadeia americana, apenas €427, ou seja, duas vezes menos no caso do Ozempic e três vezes menos no caso do Wegovy. Há ainda outros descontos adicionais para determinados grupos.

Os populares medicamentos para tratar a diabetes e utilizados no combate à obesidade - o Ozempic e o Wegovy - estarão brevemente disponíveis nas lojas Costco, dos EUA, a preço de saldo.



Ozempic Roberto Pfeil/picture-alliance/dpa/AP Images

A Novo Nordisk, a empresa que fabrica o Ozempic e o Wegovy, anunciou na semana passada que estas canetas injetáveis serão vendidas em mais de 500 farmácias Costco, nos Estados Unidos, e que estes tratamentos de quatro semanas custarão 499 dólares (€427), apenas para quem possui receita médica. Atualmente o Ozempic custa o dobro deste preço e o Wegovy o triplo, segundo o preço de tabela.

Além desse desconto, os membros executivos e os titulares de cartões de crédito Costco Citibank poderão ver parte deste valor reembolsado e quem possui o cartão Visa Costco Citibank têm ainda 2% de desconto adicional, explicou a Novo Nordisk. Já para os membros com seguro de saúde, o preço dependerá do plano escolhido. O mesmo desconto é também oferecido à farmácia CVS e à loja Walmart.

Em fevereiro, a empresa de medicamentos Eli Lilly já havia feito uma oferta semelhante. Chegou a vender frascos do seu medicamento para emagrecer - o Zepbound - por 499 dólares (€427) por mês ou menos.

Esta notícia surge depois de a Novo Nordisk, empresa dinamarquesa, ter anunciado no mês passado que iria dispensar 9.000 trabalhadores - o que representa 11% dos seus funcionários - como forma de reduzir custos e rejuvenescer as suas perspetivas de crescimento. Em maio, a empresa substituiu o seu diretor executivo.

Apesar de o Ozempic ter como objetivo a redução do açúcar no sangue em adultos com diabetes tipo 2, há muito que este medicamento é utilizado, até por celebridades, no combate à obesidade. Um estudo publicado no ano passado na revista Nature chegou até a concluir que estas canetas seriam responsáveis pela perda de cerca de 10% de gordura no corpo.