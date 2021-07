Branson e Bezos: Os dois bilionários na corrida ao espaço

Primeiro Richard Branson, depois Jeff Bezos. Este mês de julho vai ficar marcado pela viagem de dois bilionários ao espaço. Richard Branson parte a bordo da nave da empresa que fundou, a Virgin Galactic, já a 11 de julho e, nove dias mais tarde, é a vez de Jeff Bezos, que abandonou esta segunda-feira a empresa que criou, a Amazon.

Nenhuma das viagens será low-cost e os dois empresários têm planos grandiosos para a sua visita ao espaço. Aliás, os dois fundaram empresas focadas no turismo espacial que são neste momento concorrentes. A par da Virgin Galactic e da Blue Origin, de Jeff Bezos, junta-se o também multi-milionário Elon Musk com a Space X.

A viagem marcada para o dia 20 de julho levará o homem mais rico do mundo a bordo - Jeff Bezos. A Blue Origin nasceu no início deste século e já tem no currículo vários lançamentos que se revelaram um fracasso. Ainda assim, a Blue Origin conseguiu contratos com os Estados Unidos e o objetivo é conseguir produzir foguetes reutilizáveis. Os propulsores aterram verticalmente numa plataforma de cimento nas instalações da empresa, ao passo que as cápsulas aterram com a ajuda de pára-quedas.