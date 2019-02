O novo portal, desenvolvido em torno da missão do IPO de cuidados, investigação e ensino, "procura dar resposta a necessidades identificadas pelos doentes e pelo público e reforçar a ligação a outras unidades de saúde, a centros de investigação e ao tecido social e empresarial", sublinha o instituto.O IPO Lisboa lança também um novo logótipo, concebido no âmbito de um projeto de modernização da imagem do instituto.O novo logótipo "reafirma a história, a personalidade, o conhecimento e o humanismo do Instituto, reflete a luta contra o cancro e os valores do fundador, o professor Francisco Gentil", adianta.O novo website, já com a aplicação do novo símbolo da marca "IPO Lisboa Francisco Gentil", tem "um design moderno e atrativo, uma ergonomia fluida e intuitiva", segundo a descrição do IPO, e pode ser acedido no mesmo endereço: www.ipolisboa.min-saude.pt No portal, os utentes encontram "informação credível na área da oncologia", o acesso ao IPO e o percurso dos doentes, do diagnóstico ao tratamento e cuidados de suporte, os projetos de investigação em curso, as iniciativas na área da formação, os projetos e as parcerias com a sociedade civil, entre outros conteúdos.Programado em modo 'responsive', todos os conteúdos estão acessíveis em telemóveis, 'tablets', computadores portáteis e podem ser partilhados no Facebook, Twitter, LinkedIn e Youtube, redes sociais integradas no novo site do IPO Lisboa."Concebido no âmbito da renovação em curso no IPO Lisboa, o novo site de internet será brevemente a via de acesso a uma nova funcionalidade ainda em desenvolvimento e que permitirá aos doentes obter informação sobre consultas e exames marcados, relatórios médicos, declarações de presença, entre outros documentos", adianta o comunicado.A nova imagem do IPO será divulgada esta semana em 'mupis' espalhados por Lisboa, em espaços cedidos pela autarquia.A nova identidade visual do IPO e o novo portal de internet são projetos que decorrem dos investimentos em curso na modernização administrativa e tecnológica e do Plano Estratégico do Instituto para o triénio 2018-2020, que tem como um dos seus objetivos estratégicos o reforço da marca "IPO", afirma o instituto.Em 2017, o IPO Lisboa realizou mais de 260 mil consultas, das quais 47.500 foram consultas de primeira vez, 7.000 cirurgias (2.000 feitas em ambulatório) e fez 100 transplantes de medula (um terço em crianças).Em Portugal, a prevalência do cancro está a aumentar e o número de doentes em tratamento no IPO também. Em 2017 foram assistidos mais de 11.000 novos doentes e, por ano, o instituto acompanha mais de 57.000 pacientes.Quanto ao cancro pediátrico, o IPO recebe cerca de 195 novos casos por ano e tem 400 em tratamento.