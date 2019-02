"Este estudo evidencia que onde há o cancro humano, também há o similar cancro canino, ou seja, eles têm uma correlação espacial, que pode evidenciar um fator de exposição ambiental", explicou a investigadora do Departamento de Saúde Pública Veterinária do ISPUP, a propósito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, que hoje se assinala.



O estudo, publicado recentemente na revista The Veterinary Journal, reuniu informações sobre 1242 humanos e 504 cães, e concluiu que o Porto, Matosinhos e a Maia são as zonas que apresentam mais casos.



"Sabemos que 70% dos cancros são provocados por fatores ambientais. O nosso estudo comprova que há uma correlação e que pode existir um fator externo tanto no cão, como no homem. Mas, são necessários estudos de causalidade", frisou.



Além de evidenciar a correlação espacial, o estudo, que avaliou as características e semelhanças epidemiológicas, destaca a incidência do linfoma não-Hodgkin nos homens e machos, contrariamente ao panorama entre as mulheres e fêmeas.



"Tal como nos humanos a maior prevalência dos linfomas é nos homens, isso também se sucedeu nos cães. Já nas mulheres, o linfoma aparece tardiamente. Em contrapartida, nas cadelas aparece mais cedo, quando ainda são jovens. É uma diferença interessante, que recai provavelmente pela prática da esterilização", sublinhou.



Segundo Katia Pinello, o estudo, intitulado "Incidence, characteristics and geographical distributions of canine and human non-Hodgkin's lymphoma in the Porto region", realça assim a importância do conceito 'One Health' (uma saúde, na tradução para português).



"O estudo é uma chamada de atenção e queremos inseri-lo no âmbito do quadro do 'One Health', porque queremos tratar a saúde humana, animal e ambiental como apenas uma, na medida em que está tudo interligado", afirmou.



Katia Pinello revelou à Lusa que pretende agora "aumentar a colheita de dados" veterinários, de modo a conseguir fazer "uma rede de observação" para outras neoplasias e doenças.



"Esta rede vai permitir monitorizar e alargar os estudos, e perceber também se em outras doenças existe esta correlação, para assim podermos criar sistemas de alerta", acrescentou.

