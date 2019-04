O Infarmed recebeu seis pedidos para autorização de plantações de canábis com fins medicinais em Portugal. Além disso, "fizemos reuniões com cerca de 14 entidades que eventualmente estão interessadas", revelou à SÁBADO Maria do Céu Machado, presidente da Infarmed.

Esta quarta-feira ocorreu a inauguração das instalações em Cantanhede da Tilray, a primeira empresa de produção de canábis medicinal a instalar-se em Portugal. Segundo Maria do Céu Machado, é da Tilray "a única licença para transformação" de canábis.





Tilray adia primeiras exportações de canábis medicinal para o verão A Tilray, a primeira empresa de produção de canábis medicinal a instalar-se em Portugal, adiou o início da exportação de março ou abril, como estava planeado, para este verão devido ao atraso nas certificações. A informação foi adiantada à SÁBADO pelo CEO da empresa, Brendan Kennedy, na inauguração das instalações da empresa em Cantanhede.