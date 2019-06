Aquela que poderá ser a prova mais antiga do consumo de canábis como droga pelo ser humano foi descoberta num cemitério chinês com 2.500 anos. O sítio arqueológico data do século 5 a.C. e fica localizado no extremo oeste da China.

A descoberta foi publicada no dia 12 de junho na revista Science Advances por parte de uma equipa de investigadores chinesa, que utilizaram o processo de cromatografia gasosa acoplada à espetrometria de massas. Esta serve para identificar quantidades minúsculas de matérias em moléculas.