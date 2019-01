Capa n.º 768

A Tilray foi a segunda empresa de canábis medicinal a ver em Portugal uma boa localização para o cultivo da sua matéria-prima. O clima quente e seco e a mão de obra qualificada foram os principais fatores de decisão para o investimento de 20 milhões de euros na nova plantação. Tem 24 hectares.O presidente da empresa canadiana esteve à conversa com ae detalhou como a empresa tem agora uma porta de entrada privilegiada para os países da União Europeia (sendo a Alemanha o mercado mais forte) e como decorreram as negociações com o Governo português.