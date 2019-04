Atraso nas certificações motivou mudança de planos da primeira empresa de produção de canábis medicinal a instalar-se em Portugal.

A Tilray, a primeira empresa de produção de canábis medicinal a instalar-se em Portugal, adiou o início da exportação de março ou abril, como estava planeado, para este verão devido ao atraso nas certificações. A informação foi adiantada à SÁBADO pelo CEO da empresa, Brendan Kennedy, na inauguração das instalações da empresa em Cantanhede.



"Iremos começar a exportar neste verão porque ainda nos faltam certificações do Good manufacturing practice (GMP)" disse Kennedy à SÁBADO. "Sairão todos os produtos que já estão prontos, só falta mesmo embalar porque as caixas ainda não têm os rótulos prontos."



A fábrica de Cantanhede, instalada no centro tecnológico de biotecnologia e ciências da vida do município, tem 24 mil metros quadrados e está já em funcionamento desde 2018. Servirá de centro para o cultivo, processamento, distribuição e pesquisa dos produtos da Tilray que terão como destino final a Europa.



Presentes na cerimónia de inauguração estiveram, para além de Brendan Kennedy, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, a presidente do Infarmed, Maria do Céu Machado, e a presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, Helena Teodósio. "Este é um investimento abençoado que está alinhado com três das nossas políticas governamentais", afirmou Eurico Brilhante Dias, referindo-se em tom divertido à forte chuva que caía mesmo antes de ser cortada a fita. "Vai gerar mais exportações, para que consigamos atingir o nosso objetivo de 50% do PIB, já está a gerar emprego altamente qualificado na região, e permite o regresso de muitos que foram obrigados a sair de Portugal há cinco anos."



200 postos de trabalho em 2019

No seu discurso de abertura, Brendan Kennedy relembrou os estudos do português Garcia de Orta na área da canábis medicinal, descrevendo-o como "um pioneiro". "Agora, também estes 109 colaboradores que fazem parte da equipa são pioneiros nesta área, neste país", continuou o empresário canadiano. "Esperemos que no fim de 2019 tenhamos 200 colaboradores".



Tal como já tinha referido em entrevista à SÁBADO, a instalação da unidade em Portugal não teve como fim a comercialização para o mercado nacional mas sim a facilitação do acesso ao mercado europeu. Na inauguração, Kennedy afirmou que a empresa também tem em vista a exportação para a África do Sul e a instalação de um centro de investigação e desenvolvimento em Cantanhede. "Esperamos ser um bom contributo para o país e um bom vizinho aqui em Cantanhede", desejou o empresário.



Infarmed recebeu seis pedidos para plantar canábis em Portugal

O Infarmed recebeu seis pedidos para autorização de plantações de canábis com fins medicinais em Portugal. Além disso, "fizemos reuniões com cerca de 14 entidades que eventualmente estão interessadas", revelou à SÁBADO Maria do Céu Machado, presidente da Infarmed.



<blockquote class="embedly-card"><h4><a href="https://www.sabado.pt/ciencia---saude/detalhe/infarmed-recebeu-seis-pedidos-para-plantar-canabis-em-portugal?ref=SEC_Destaques_ciencia---saude">Infarmed recebeu seis pedidos para plantar canábis em Portugal</a></h4><p>O Infarmed recebeu seis pedidos para autorização de plantações de canábis com fins medicinais em Portugal. Além disso, "fizemos reuniões com cerca de 14 entidades que eventualmente estão interessadas", revelou à SÁBADO Maria do Céu Machado, presidente da Infarmed.</p></blockquote>

<script async src="//cdn.embedly.com/widgets/platform.js" charset="UTF-8"></script>