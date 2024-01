Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Estima-se que um em cada três homens estão infetados com o vírus do papiloma humano (HPV), transmissível por via sexual e que provoca cancro do colo do útero nas mulheres. Especialistas alertam para a necessidade da vacinação, até porque o uso de preservativo não é solução.

Homens são os principais causadores do cancro do colo do útero

Sabia que o cancro do colo do útero é a segunda causa de morte em Portugal nas mulheres com menos de 44 anos? Todos os anos são detetados cerca de mil casos, dos quais 379 acabam por ser fatais. Embora esta doença oncológica afete apenas mulheres, os dados epidemiológicos sugerem que os homens são os principais portadores e transmissores do vírus do papiloma humano (HPV) que está na origem deste tipo de cancro. Os tratamentos agressivos, como a radioterapia e a quimioterapia, têm graves consequências mutiladoras na qualidade de vida das mulheres, na função reprodutora ou alterações da bexiga ou do funcionamento renal.