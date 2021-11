O estudo da Cancer Research UK confirma que a vacina contra o HPV ajudou a prevenir 90% dos casos do cancro do colo do útero.

Vacina contra HPV reduz significativamente casos de cancro no colo do útero

Um estudo feito pelo Cancer Research UK revelou que a vacina contra o vírus papiloma humano ou HPV reduz cerca de 90% dos casos contra o cancro do colo do útero. A instituição descreve esta descoberta com "histórica" e garante que esta vacina salva vidas.

O cancro do colo do útero é quase sempre transmitido por vírus e a única esperança para combater a doença é com a vacinação. Este cancro é o quarto mais comum nas mulheres em todo o mundo, matando cerca de 300 mil a cada ano.

Nove em cada 10 mortes são em países menos desenvolvidos e com baixos rendimentos onde há pouco acesso a rastreios do cancro do colo do útero. A única esperança é que a vacinação tenha um maior impacto nesses países do que nos países mais desenvolvidos.