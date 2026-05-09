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Ciência & Saúde

Hantavírus: Diretor-geral da OMS vai coordenar saída de passageiros do navio nas Canárias

Lusa 08:40
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Tedros Adhanom Ghebreyesus desloca-se este sábado a Tenerife.

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, desloca-se este sábado às Canárias para coordenar a retirada dos passageiros do paquete afetado pelo hantavírus, esperado no arquipélago espanhol no domingo.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde EPA

Vai ser acompanhado pelos ministros da Saúde e do Interior de Espanha a um posto de comando em Tenerife, "para assegurar a coordenação entre as administrações, o controlo sanitário e a aplicação dos protocolos de vigilância e intervenção previstos", avançaram fontes do Executivo madrileno.

Mas o risco de uma propagação do hantavirus para a população mundial é "absolutamente fraco", assegurou hoje a OMS.

Em declarações à comunicação social, em Genebra, o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, disse: "Este é um vírus perigoso, mas apenas para a pessoa infetada. O risco para a população em geral é extremamente fraco".

Exemplificou com os casos de pessoas que estavam nas cabinas ao lado da de uma pessoa infetada que não o foram: "Um contacto estreito significa estar praticamente cara a cara (…) Isto não é um novo covid".   

O vírus transmite-se geralmente a partir de roedores infetados, com frequência através da sua urina, dos seus excrementos e da sua saliva. Mas peritos confirmaram que a variante do vírus detetada no paquete, o hantavirus Andes, é raro e pode transmitir-se de pessoa para pessoa.

O navio suscitou um alerta sanitário internacional no passado fim de semana, quando a OMS foi informada da morte de três passageiros - um casal dos Países Baixos e uma alemã -, cuja causa suspeita era o hantavirus.

Na quinta-feira a OMS fez o seu balanço mais recente, que refere cinco casos confirmados e três suspeitos.

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