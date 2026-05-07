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07 de maio de 2026 às 21:00

O percurso, as mortes, o surto: a cronologia do cruzeiro onde foi detetado um foco de hantavírus

O navio cruzeiro MV Hondius partiu de Ushuaia, na Argentina, no dia 20 de março, com cerca de 150 pessoas a bordo. A 11 de abril, morre o primeiro passageiro a bordo, que só duas semanas depois é retirado do barco. Veja toda a cronologia.

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