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07 de maio de 2026 às 19:00

“Os ânimos melhoraram”: OMS diz estar em contacto regular com capitão de cruzeiro afetado por surto de hantavírus

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde afirmou, esta quinta-feira, estar em contacto frequente com o capitão do navio Hondius, que foi afetado por um surto de hantavírus que já provocou várias mortes. Tedros Adhanom Ghebreyesus elogiou ainda a calma demonstrada pelos passageiros e tripulantes perante uma situação que descreveu como “muito difícil e assustadora”.

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