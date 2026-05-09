Hantavírus: todos os detalhes do desembarque dos passageiros nas Canárias com lanchas, autocarros e aviões

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A população das Canárias está preocupada. No arquipélago espanhol localizado em pleno oceano Atlântico todos queriam ver o MV Hondius pelas costas, mas o governo de Pedro Sánchez, contra a vontade das autoridades regionais, aceitou o pedido da Organização Mundial de Saúde para receber o navio de cruzeiro onde se registaram as infeções por hantavírus, que deverá chegar a Tenerife nas próximas horas.



O MV Hondius vai chegar na spróximas horas às ilhas Canárias AP

O presidente do Governo Regional garante em entrevista ao El País que está tudo preparado, mas não esconde o nervosismo. "Até que o navio parta e tenhamos certeza de que todos os passageiros estão em aviões com destino aos seus locais de quarentena, não ficarei tranquilo", admitiu Fernando Clavijo.

A saída dos passageiros da embarcação está prevista para domingo e foi planeada ao ínfimo detalhe, pois é imperioso impedir qualquer contacto com a população local.

A chegada

O navio não vai atracar em Tenerife, está previsto que fique ancorado ao largo da costa, conforme detalha o El Mundo. Antes de se proceder à evacuação dos passageiros, será feita uma inspeção de saúde a bordo, com o intuito de perceber se na viagem entre Cabo Verde e as Canárias algum passageiro desenvolveu sintomas, porque nesse caso o desembarque será levado a cabo de forma diferente dos restantes.

A carregar o vídeo ... Tenerife prepara-se para chegada de navio afetado por surto de hantavírus

Condição de saída

A bordo estão 151 pessoas de 23 nacionalidades e só sairão do navio os passageiros - que serão agrupados por nacionalidade - cujos países enviarem um avião para o repatriamento. Os primeiros a sair serão os espanhóis. Os aviões vão aterrar no Aeroporto de Tenerife Sul e ali ficarão à espera que seja realizado o transporte dos respetivos cidadãos entre o navio e o aeroporto. Apenas viajarão nestes voos passageiros assintomáticos.

Se algum passageiro apresentar sintomas, não embarcará nos voos coletivos, mas sim numa aeronave equipada com recursos médicos, que também já está preparada.

Saída do navio

Os passageiros que se encontrem em condições serão colocados em lanchas rápidas, possivelmente em grupos de cinco, para serem transportados até ao porto remoto de Granadilla, isolado, num parque industrial, sem tráfego de passageiros e a menos de 15 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Tenerife Sul. Este cais é puramente industrial e está ligado ao transporte de hidrocarbonetos, não permitindo a circulação de embarcações de recreio ou de passageiros. Aí terão à sua espera um autocarro do exército espanhol para os levar até ao aeroporto, que será escoltado por forças de segurança, num percurso de 10 minutos. Entrarão diretamente na pista, embarcarão no avião e seguirão rumo aos respetivos países.

Segurança

Todas as pessoas envolvidas neste processo - motoristas, médicos, técnicos, entre outros - estarão equipados com fatos de proteção individual. Todas as áreas por onde os passageiros passem serão isoladas, para evitar eventuais contactos com a população local.

E o navio?

O MV Hondius vai depois seguir para a Holanda, de onde é originário, com 30 dos 47 tripulantes a bordo. "Aproximadamente 30 elementos da tripulação, na sua maioria filipinos, levarão o navio para a Holanda, que assumirá a sua custódia. Há uma pessoa falecida a bordo, que permanecerá na embarcação. A desinfeção será realizada na Holanda ou nas suas águas externas, mas em hipótese alguma ocorrerá aqui", garante o presidente das Canárias.

Toda a operação será supervisionada de perto pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde. Tedros Adhanom Ghebreyesus vai estar no arquipélago, acompanhado pelos ministros da Saúde e do Interior de Espanha, num posto de comando em Tenerife, "para assegurar a coordenação entre as administrações, o controlo sanitário e a aplicação dos protocolos de vigilância e intervenção previstos", segundo avançaram fontes do executivo espanhol.

A carregar o vídeo ... Hantavírus matou três pessoas em cruzeiro. Que vírus é este e como se transmite?