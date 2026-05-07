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07 de maio de 2026 às 18:12

Covid-19 e hantavírus "são dois vírus totalmente diferentes", garante Diretora-Geral da Saúde

"Por enquanto, temos alguma tranquilidade para dizer que o risco em Portugal é muito baixo. Isto não é apenas a DGS que está a dizer, é também o Centro Europeu de Doenças Transmissíveis e a própria OMS", afirmou Rita Sá Machado.

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