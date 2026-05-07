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07 de maio de 2026 às 22:00

Ex-passageiro do cruzeiro afetado por surto de hantavírus afirma que medidas de segurança foram implementadas tarde

Um ex-passageiro do cruzeiro MV Hondius, que foi atingido por um surto de hantavírus, afirmou que as medidas de segurança foram implementadas tardiamente e que a tripulação deveria ter agido mais cedo.

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