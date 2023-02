Fingia que vacinava as crianças, enfermeira que deitava doses para o lixo investigada em Espanha

Uma enfermeira espanhola está a ser investigadas por suspeitas de desvio de recursos públicos e falsificação de documentos por fingir vacinar as crianças que atendia numa unidade de saúde no País Basco.







Reuters

Na cidade de Santurce, que conta com cerca de 45 mil habitantes, a enfermeira em questão é conhecida por ser negacionista e antivacinas pelo que vários pais afirmam que têm dúvidas de que os seus filhos tenham sido vacinados, classificando o comportamento da enfermeira como "estranho".Segundo as autoridades locais responsáveis pelo caso a enfermeira "fazia o processo de uma forma rápida, tirava a seringa à pressa e depois punha-a no lixo ainda com a dose lá dentro".O Serviço Basco de Saúde, Osakidetza, está a investigar o caso depois de um total de 42 famílias terem apresentado queixa pelos crimes de desvio de recursos públicos e falsificação de documentos.Uma das mães que assinou a denúncia refere que não sabe se o seu filho de 18 meses alguma vez chegou a ser vacinado com as vacinas estipuladas na vacinação infantil.O caso da "enfermeira antivacinas" começou a ganhar notoriedade em outubro quando a Osakidetza começou a acumular várias queixas em relação ao comportamento e comentários que esta enfermeira tecia sobre a administração de vacinas. Estas queixas referem-se também a vacinas obrigatórias como a Hepatite B, Tétano ou Difteria.Um dos pais refere que a enfermeira lhe disse que "a melhor cura para o Tétano é que o menino andasse descalço na relva".As autoridades sanitárias estão agora a verificar se os menores apresentam os anticorpos necessários no seu organismo. Os 50 testes que já foram feitos revelam que parte das crianças não detinham uma imunização correta.Atualmente a enfermeira não se encontra a exercer funções mas a clínica refere que a mesma está de "baixa".