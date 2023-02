Quase 40% do trabalho doméstico poderá ser feito por robôs dentro de dez anos

No futuro, boa parte das tarefas domésticas atualmente desempenhadas por humanos podem passar a ser feitas por robôs. A conclusão vem de um estudo que recorreu a 65 especialistas do setor da robótica e inteligência artificial para perceber como pode a vida mudar com o advento desta nova era tecnológica. Mas os especialistas avisam que com os avanços tecnológicos, pode também ocorrer um "ataque generalizado à privacidade".







REUTERS/Antonio Bronic

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana