Pedro Girão: "É um absurdo vacinar contra a Covid antes dos 16 anos"

Não é antivacinas e reconhece que ajudaram a salvar milhões de vidas em todo o mundo. Mas em relação à Covid-19 o caso muda de figura, nomeadamente no que respeita a crianças e jovens. O nome do médico Pedro Girão tornou-se conhecido, em agosto, após um artigo de opinião seu ter sido publicado e “despublicado”, horas depois, pelo jornal Público. O médico questionava a administração de vacinas contra a Covid-19 em idade pediátrica, ou seja, até aos 16 anos. Acusa as autoridades de maquilharem as dúvidas quanto à eficácia da vacina e aos riscos para as crianças. Diz que “a fé não é ciência” e acusa muitos especialistas de só exprimirem convicções, crenças. “Limitei-me a chamar à atenção sobre um procedimento científico que, neste caso, não foi cumprido, e por isso estamos a correr riscos e corrê-los em adultos é diferente de em crianças.”





Tornou-se mediática a “despublicação” do seu artigo no Público. Sentiu-se censurado?



[pausa] Sim, a minha primeira reação foi sentir-me censurado.